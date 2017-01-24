Рейтинг@Mail.ru

Бенатиа не нужен «Баварии»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Бенатиа Мехди
Сегодня, 09:49 | Источник: Твиттер Bayern & Germany | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, права на которого принадлежат «Баварии», больше не нужен мюнхенскому клубу, сообщают в Германии. Немецкий клуб досрочно расторгнет договор с марокканцем, в случае если туринцы решат не покупать его контракт. Бенатиа, напомним, арендован «Юве» до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А 29-летний бек провел 7 матчей. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2019 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:49 Слухи Папа Гуйе может продолжить карьеру в «Актобе» 4
02:48 Слухи «Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ 1
00:09 Слухи «Лестер» отклонил предложение «Алавеса» по покупке Ульоа 1
Вчера
22:43 Слухи Источник: «Нападающий „Эльфсборга“ Клаессон продолжит карьеру в „Краснодаре“» 3
21:43 Слухи «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» обсуждают трансфер ван Анхольта 1
21:22 Слухи «Интер» поспорит с «Ювентусом» за Толиссо 13
21:01 Слухи Карраско - в сфере трансферных интересов «Челси» 8
20:30 Слухи Клюйверт согласовывает переход Гедеша из «Бенфики» в ПСЖ 0
18:30 Слухи Три китайских клуба поспорят за Дани Алвеса 14
18:20 Слухи Французские СМИ: «Переход Пайета в „Марсель“ неизбежен» 1
все материалы по этой теме
Турниры