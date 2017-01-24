Бенатиа не нужен «Баварии»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Бенатиа Мехди
Сегодня, 09:49 | Источник: Твиттер Bayern & Germany | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, права на которого принадлежат «Баварии», больше не нужен мюнхенскому клубу, сообщают в Германии. Немецкий клуб досрочно расторгнет договор с марокканцем, в случае если туринцы решат не покупать его контракт. Бенатиа, напомним, арендован «Юве» до конца текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше Серии А 29-летний бек провел 7 матчей. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2019 года.
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