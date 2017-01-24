Ребров: «У нас со штангами целый диалог, и это не безумие»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем ритуале с поцелуями штанги на удачу и разговором с каркасом ворот.

«Многие мне говорят, мол, Ребров пиарится, больной псих, у него с головой проблемы. Друзья постоянно подкалывают. Самое интересное: когда я играл в „Сатурне“ и „Шиннике“, никто даже внимания не обращал на это. Как только я пришёл в „Спартак“ – началось. Первый раз помню, сделал это в Раменском. Хорошо сыграли, и я продолжил ритуал.

Да, у нас с ними целый диалог. Я знаю, что это не безумие. Тут есть что-то своё, духовное. Был сезон, когда кто-то посчитал попадание мячей в каркас наших ворот. Даже нарисовали табличку. После этого не было ни одной штанги до конца сезона! Тут хочешь – верь, хочешь – нет».