Коутиньо пропустил тренировку «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Саутгемптона». О причинах отсутствия игрока пока не сообщается.

Бразилец не так давно восстановился от травмы лодыжки, из-за которой он был недоступен около семи недель. Впервые после повреждения Коутиньо появился на поле в первом поединке против «святых». Три дня назад он вышел в основе на матч с «Суонси» (2:3), но был заменен уже на 57-й минуте игры.