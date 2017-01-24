Рейтинг@Mail.ru

Коутиньо пропустил тренировку «Ливерпуля»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-СаутгемптонСаутгемптон
Начало матча: Завтра, 23:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: игроки, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 10:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Саутгемптона». О причинах отсутствия игрока пока не сообщается.

Бразилец не так давно восстановился от травмы лодыжки, из-за которой он был недоступен около семи недель. Впервые после повреждения Коутиньо появился на поле в первом поединке против «святых». Три дня назад он вышел в основе на матч с «Суонси» (2:3), но был заменен уже на 57-й минуте игры.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:04 Ракитич: «Мечтаю остаться в „Барселоне“ навсегда» 2
07:39 Ракитич: «Ничего не могу поделать с освистыванием Рамоса фанатами „Севильи“» 7
06:25 Слухи Игроки «Челси» видят в Харте будущую замену Куртуа 13
03:28 Яя Туре: «Китай? Для меня, как и для Ибрагимовича, на первом месте футбол, а не деньги» 8
Вчера
Вадим Багров
10 причин ненависти к «Барселоне»
«Соккер.ру» продолжает любимый народный сериал. В этом сезоне каталонцы ведут себя хуже, чем обычно? Самое время поделиться чувствами по поводу Месси и его команды. 
Комментариев: 52
17:51 Сделка по переходу Дрогба в австралийский клуб сорвалась в последний момент 8
Станислав Горин
Лучше «Реала» и «Барселоны»
Они прервали серию «Реала», играют дико, но могут потерять создателя клуба и тренера. «Соккер.ру» рассказывает о парнях, заслуживших ваше внимание.
Комментариев: 13
14:44 Бэйл начал работать с мячом 33
22 января 2017
23:43 Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге 23
Вадим Багров
​Будущее Роналду определено?
Наблюдаем новый пик недовольства фанатов «Реала» игрой Криштиану. Мендеш подтвердил слухи о восточном экспрессе в Китай, и «Соккер.ру» ищет аргументы при расставании.
Комментариев: 52
все материалы по этой теме
Турниры