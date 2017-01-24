Коутиньо пропустил тренировку «Ливерпуля»
Матч: Ливерпуль-:-Саутгемптон
Начало матча: Завтра, 23:00
Сегодня, 10:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Саутгемптона». О причинах отсутствия игрока пока не сообщается.
Бразилец не так давно восстановился от травмы лодыжки, из-за которой он был недоступен около семи недель. Впервые после повреждения Коутиньо появился на поле в первом поединке против «святых». Три дня назад он вышел в основе на матч с «Суонси» (2:3), но был заменен уже на 57-й минуте игры.
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