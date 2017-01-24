«Саутгемптон» не может договориться с «Наполи» по Габбьядини
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Наполи, Габбьядини Маноло
Сегодня, 10:42 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Дмитрий Кристя
«Наполи» не хочет так просто расставаться со своим форвардом Маноло Габбьядини, сообщают СМИ. На игрока претендует «Саутгемптон», но он готов заплатить 15 млн евро, тогда как президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис запросил 20 млн, что уже не устраивает «святых». Пока сторонам не удается достигнуть прогресса, переговоры заходят в тупик.
25-летний Габбьядини выступает в Неаполе с января 2015 года. Всего он провел за клуб 79 матчей и забил 25 голов.
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