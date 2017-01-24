Ракитич: «Мечтаю остаться в „Барселоне“ навсегда»
Сегодня, 11:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вопреки последним спекуляциям заявил, что хочет остаться в каталонском клубе навсегда.
«Моя мечта - остаться в „Барселоне“ навсегда. Сейчас президент клуба и мой представитель ведут переговоры, чтобы найти оптимальный вариант для всех сторон. Верю, что всё пройдет хорошо».
Нынешний контракт Ракитича рассчитан до 2019 года.
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