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Ракитич: «Мечтаю остаться в „Барселоне“ навсегда»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Ракитич Иван
Сегодня, 11:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вопреки последним спекуляциям заявил, что хочет остаться в каталонском клубе навсегда.

«Моя мечта - остаться в „Барселоне“ навсегда. Сейчас президент клуба и мой представитель ведут переговоры, чтобы найти оптимальный вариант для всех сторон. Верю, что всё пройдет хорошо».

Нынешний контракт Ракитича рассчитан до 2019 года.

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