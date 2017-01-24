Ракитич: «Мечтаю остаться в „Барселоне“ навсегда»

Вадим Багров 10 причин ненависти к «Барселоне» «Соккер.ру» продолжает любимый народный сериал. В этом сезоне каталонцы ведут себя хуже, чем обычно? Самое время поделиться чувствами по поводу Месси и его команды. Комментариев: 52

Станислав Горин Лучше «Реала» и «Барселоны» Они прервали серию «Реала», играют дико, но могут потерять создателя клуба и тренера. «Соккер.ру» рассказывает о парнях, заслуживших ваше внимание. Комментариев: 13