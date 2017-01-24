«Тоттенхэм» может перехватить у «Зенита» Раноккию

«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Интера» Андреа Раноккией. «Шпоры» срочно ищут замену Яну Вертонгену, который выбыл на долгий срок из-за своей недавней травмы. По слухам, лондонский клуб готов заплатить за 28-летнего итальянца 5 млн фунтов. Считается, что руководство «нерадзурри» согласно отпустить Раноккию в аренду с последующим правом выкупа.

В этом сезоне футболист, которым также активно интересуется «Зенит», провел лишь 5 матчей в Серии А.