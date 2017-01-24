«Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Халл Сити, Снодграсс Роберт
Сегодня, 12:25 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вест Хэм» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Халл Сити» Роберта Снодграсса. Ранее «тигры» уже отказались продавать игрока за 3 млн фунтов и 6 млн, и теперь лондонцы готовы предложить 8 млн. Также в услугах шотландца заинтересованы «Мидлсбро», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас».
В этом сезоне 29-летний игрок провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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