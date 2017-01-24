«Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу

«Вест Хэм» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Халл Сити» Роберта Снодграсса. Ранее «тигры» уже отказались продавать игрока за 3 млн фунтов и 6 млн, и теперь лондонцы готовы предложить 8 млн. Также в услугах шотландца заинтересованы «Мидлсбро», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас».

В этом сезоне 29-летний игрок провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.