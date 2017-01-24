Глушаков взял интервью у пресс-атташе «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга.

«Беру сенсационное интервью у легенды „Спартака“ и ухожу в журналисты. Через 10 лет», — пишет Глушаков в своем Instagram.