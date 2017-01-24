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Глушаков взял интервью у пресс-атташе «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 12:44 | Источник: Инстаграм Дениса Глушакова | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга.

«Беру сенсационное интервью у легенды „Спартака“ и ухожу в журналисты. Через 10 лет», — пишет Глушаков в своем Instagram.

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