Глушаков взял интервью у пресс-атташе «Спартака»
Сегодня, 12:44 | Источник: Инстаграм Дениса Глушакова | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Спартака» Денис Глушаков попробовал себя в роли журналиста, взяв интервью у пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга.
«Беру сенсационное интервью у легенды „Спартака“ и ухожу в журналисты. Через 10 лет», — пишет Глушаков в своем Instagram.
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