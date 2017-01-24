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«Ювентус» продлит контракт с Дибалой на этой неделе

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Ювентус, Дибала Пауло
Сегодня, 12:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала должен продлить контракт с клубом в ближайшее время. О сделке будет объявлено уже на этой неделе.

По новому договору до 2021 года аргентинец будет зарабатывать 7 млн евро в год. Кроме того, в его контракте не будет пункта об отступных, поэтому потенциальным покупателям придется вести переговоры с «Юве».

Нынешний контракт Дибалы рассчитан до 2020 года. В этом сезоне он провел 13 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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