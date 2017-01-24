«Ювентус» продлит контракт с Дибалой на этой неделе

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала должен продлить контракт с клубом в ближайшее время. О сделке будет объявлено уже на этой неделе.

По новому договору до 2021 года аргентинец будет зарабатывать 7 млн евро в год. Кроме того, в его контракте не будет пункта об отступных, поэтому потенциальным покупателям придется вести переговоры с «Юве».

Нынешний контракт Дибалы рассчитан до 2020 года. В этом сезоне он провел 13 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.