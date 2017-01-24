«Урал» подшутил над компанией, которая заподозрила клуб в договорном матче

Пресс-служба «Урала» подшутила над бельгийской компанией Federbet, которая чуть ранее с подозрением отнеслась к контрольному матчу клуба с «Астрой» (2:4) в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время встречи.

«Следующие 2 дого… ой, контрольных матча мы проведем 28 января. Первый соперник „Погонь“, второго узнаем завтра. Federbet, get ready», — сообщает «Урал» в своем «твиттере».