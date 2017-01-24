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«Урал» подшутил над компанией, которая заподозрила клуб в договорном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Урал
Сегодня, 13:08 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-служба «Урала» подшутила над бельгийской компанией Federbet, которая чуть ранее с подозрением отнеслась к контрольному матчу клуба с «Астрой» (2:4) в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время встречи.

«Следующие 2 дого… ой, контрольных матча мы проведем 28 января. Первый соперник „Погонь“, второго узнаем завтра. Federbet, get ready», — сообщает «Урал» в своем «твиттере».

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