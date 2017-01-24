Вилькер продлил договор с «Тереком»
Сегодня, 13:25 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Терека» Анхель Вилькер, чей контракт с грозненцами истекал в конце сезона-2018/2019, продлил соглашение с клубом еще на 2 года, до конца сезона-2020/2021.
Вилькер присоединился к «Тереку» прошлым летом. В первой части сезона он провел 13 матчей и забил 1 гол.
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