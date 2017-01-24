Вилькер продлил договор с «Тереком»

Защитник «Терека» Анхель Вилькер, чей контракт с грозненцами истекал в конце сезона-2018/2019, продлил соглашение с клубом еще на 2 года, до конца сезона-2020/2021.

Вилькер присоединился к «Тереку» прошлым летом. В первой части сезона он провел 13 матчей и забил 1 гол.