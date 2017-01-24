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У Моуриньо нарастает недовольство Марсьялем

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Марсьяль Антони
Сегодня, 14:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо все больше недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля. Форвард не был включен в заявку на последний матч со «Сток Сити» (1:1). На вопрос журналистов об отсутствии Марьсяля «Особенный» ответил только, что таково его решение. 

Марсьяль играл в трех предыдущих матчах МЮ, однако Моуриньо не понравилось его выступление во встрече с «Ливерпулем», где француз был заменен уже на 64-й минуте. 

В этом сезоне Марсьяль провел 13 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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