У Моуриньо нарастает недовольство Марсьялем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо все больше недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля. Форвард не был включен в заявку на последний матч со «Сток Сити» (1:1). На вопрос журналистов об отсутствии Марьсяля «Особенный» ответил только, что таково его решение.

Марсьяль играл в трех предыдущих матчах МЮ, однако Моуриньо не понравилось его выступление во встрече с «Ливерпулем», где француз был заменен уже на 64-й минуте.

В этом сезоне Марсьяль провел 13 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.