«Спартак» проведет контрольный матч с «Жилиной»

«Спартак» запланировал еще один товарищеский матч на своем сборе в ОАЭ. Помимо игры с «Копенгагеном», которая должна пройти 31 января, «красно-белые» 28 января сразятся со словацкой «Жилиной».

Первый сбор «Спартака» проходит в Абу-Даби и закончится 1 февраля.