«Спартак» проведет контрольный матч с «Жилиной»
Сегодня, 14:50 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» запланировал еще один товарищеский матч на своем сборе в ОАЭ. Помимо игры с «Копенгагеном», которая должна пройти 31 января, «красно-белые» 28 января сразятся со словацкой «Жилиной».
Первый сбор «Спартака» проходит в Абу-Даби и закончится 1 февраля.
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Нет форварда, на сборах Семин вынужден выставлять команду центрхавов с пониманием, что резервы исчерпаны. На «Соккер.ру» - о незавидном положении железнодорожников.
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у спартачей забьет банщик)
Заметил циферки? Постоянно второй бюджет в лиге, а места 5-6, позор России!
какие то дорогие покупки были?
4 футболистов купили за 12 млн.
Соккер, это как понимать?)
1. «Зенит» – 185 млн (в прошлом сезоне – 220 млн)
2. «Спартак» – 120 млн (в прошлом сезоне – 150 млн)
3. «Локомотив» – 90 млн (в прошлом сезоне – 110 млн)
4. ЦСКА – 80 млн (в прошлом сезоне – 90 млн)
5. «Краснодар» – 75 млн (в прошлом сезоне – 80 млн)
6. «Рубин» – $60 млн (в прошлом сезоне – $70 млн)
7. «Динамо» – $55 млн (в прошлом сезоне – $160 млн)
8. «Терек» – $30 млн (в прошлом сезоне – $40 млн)
9. «Ростов» – $30 млн (в прошлом сезоне – $28 млн)
10. «Анжи» – $25 млн
11. «Кубань» – $21 млн (в прошлом сезоне – $28 млн)
12. «Крылья Советов» – $15 млн
13. «Урал» – $15 млн (в прошлом сезоне – $13 млн)
14. «Уфа» – $15 млн (в прошлом сезоне – $16 млн)
15. «Мордовия» – $13 млн (в прошлом сезоне – $25 млн)
16. «Амкар» – $13 млн (в прошлом сезоне – $22 млн)
по трансферной стоимости игроков 5-6 в чемпе.
Только спартачок так может, больше ни одной команды в мире нет!
Забавно, да?
Это когда Жирков за Челси забивал.Потом с третьего в Лигу Европы в плов попали 9 балов.Прошли Базель,прошли Аякс.И тут они,Порту 5-1 и 5-2,получите распишитесь,мы будущие обладатели кубка.