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«Спартак» проведет контрольный матч с «Жилиной»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Спартак М, Жилина
Сегодня, 14:50 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» запланировал еще один товарищеский матч на своем сборе в ОАЭ. Помимо игры с «Копенгагеном», которая должна пройти 31 января, «красно-белые» 28 января сразятся со словацкой «Жилиной».

Первый сбор «Спартака» проходит в Абу-Даби и закончится 1 февраля.

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