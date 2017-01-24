Спивак: «Чемпионат выиграет „Зенит“»
Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак дал прогноз на исход чемпионата России сезона-2016/17, а также рассказал, что ему нравится и не нравится в современном российском футболе.
«Я думаю, чемпионат „Зенит“ выиграет. Почему? Самая стабильная команда. Даже „Спартак“ спадов не избежал. А „Зенит“ ни по игре, ни по результату не проваливается.
Что нравится и не нравится в современном российском футболе? С одной стороны, такой команды, каким был „Спартак“ при Романцеве, мы уже не увидим. Нет у нас таких сыгранных, стилистически узнаваемых команд с отличным набором исполнителей во всех линиях. В тоже время, вижу повод и для оптимизма – я считаю, наш футбол прогрессирует.
Меня в начале сезона спрашивали о предпочтениях, я сказал, что нравятся „Крылья“. Это вызвало удивление – мол, самарцы же идут на последнем месте. Но я смотрел несколько их матчей подряд – интересно команда играла! Управляемо, разнообразно, слаженно. Проигрывали „Крылья“ из-за частных нелепых ошибок. И я считаю закономерным, что перед зимним перерывом они стали набирать очки и покинули зону вылета. А проблемы многих команд имеют нефутбольную причину».
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а насчет поста то не стоит торопиться Саня,матч с Цска и дуэль с Андерлехтом станет проверкой на то как проведены сборы)
Небольшой вывод можно будет сделать после матча на открывашке)
они грязные все такие!))
Сегодня 15:06
Пока Глушаков, Самедов и другие много болтают, "Зенит" проводит много контрольных игр.
С большой долей вероятности прогноз Спивака сбудется. Но в Лигу чемпионов "Спартак" все равно попадет.
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это очень логично, с учетом того, что Зениту уже 16 февраля в ЛЕ играть.
С ЭТОГО МЕШКА И ТАК СМЕЕТСЯ ВЕСЬ МИР,А ТУТ ЕЩЕ ЕСЛИ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД НЕ ПОПАДУТ,ВООБЩЕ БУДЕТ КИНО!!!!
ГАЗПРОМ ИМ ЭТОГО НЕ ПРОСТИТ!!!
ПЛАТЯТ ШЛАКУ РАЗНОМУ ПО 3-6 МУЛЬТОВ,А ОНИ В ДВОРОВОМ КУБКЕ ИГРАЮТ!!!!
А „Зенит“ ни по игре, ни по результату не проваливается. (с)
Анжи-Зенит 4:0
это не провалились?
- Почему?
- А я их игры не смотрел, но по опыту знаю, что Газпром за все заплатит, а дивиденды от участия в ЛЧ получит Миллер с компанией.
С большой долей вероятности прогноз Спивака сбудется. Но в Лигу чемпионов "Спартак" все равно попадет.