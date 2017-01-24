Спивак: «Чемпионат выиграет „Зенит“»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак дал прогноз на исход чемпионата России сезона-2016/17, а также рассказал, что ему нравится и не нравится в современном российском футболе.

«Я думаю, чемпионат „Зенит“ выиграет. Почему? Самая стабильная команда. Даже „Спартак“ спадов не избежал. А „Зенит“ ни по игре, ни по результату не проваливается.

Что нравится и не нравится в современном российском футболе? С одной стороны, такой команды, каким был „Спартак“ при Романцеве, мы уже не увидим. Нет у нас таких сыгранных, стилистически узнаваемых команд с отличным набором исполнителей во всех линиях. В тоже время, вижу повод и для оптимизма – я считаю, наш футбол прогрессирует.

Меня в начале сезона спрашивали о предпочтениях, я сказал, что нравятся „Крылья“. Это вызвало удивление – мол, самарцы же идут на последнем месте. Но я смотрел несколько их матчей подряд – интересно команда играла! Управляемо, разнообразно, слаженно. Проигрывали „Крылья“ из-за частных нелепых ошибок. И я считаю закономерным, что перед зимним перерывом они стали набирать очки и покинули зону вылета. А проблемы многих команд имеют нефутбольную причину».