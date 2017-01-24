Хамес Родригес рискует пропустить три недели

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму икроножной мышцы левой ноги. Футболист пропустил вчерашнюю тренировку «сливочных», а теперь появилась информация, что это повреждение выведет его из строя на три недели. Впрочем, «Реал» пока не подтвердил наличие травмы у колумбийца.

Если информация все же верна, то Хамес пополнит лазарет «сливочных», где уже находятся Гарет Бэйл, Пепе, Даниэль Карвахаль, Марсело, Лука Модрич и Данило. Кроме того, под вопросом участие в ответной кубковой встрече с «Сельтой» нападающего Криштиану Роналду.