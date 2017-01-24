Хамес Родригес рискует пропустить три недели
Сегодня, 15:10 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму икроножной мышцы левой ноги. Футболист пропустил вчерашнюю тренировку «сливочных», а теперь появилась информация, что это повреждение выведет его из строя на три недели. Впрочем, «Реал» пока не подтвердил наличие травмы у колумбийца.
Если информация все же верна, то Хамес пополнит лазарет «сливочных», где уже находятся Гарет Бэйл, Пепе, Даниэль Карвахаль, Марсело, Лука Модрич и Данило. Кроме того, под вопросом участие в ответной кубковой встрече с «Сельтой» нападающего Криштиану Роналду.
Другие материалы по теме:
Вчера
22 января 2017
21 января 2017
Или войдите через
Сельта разгромит их завтра.
И не нужно потом пенять на травмы. Это вопросы к Зидану, что он как Анчелотти в своё время загнал команду, а к весне ее рвали все подряд и травмы сыпались.
Сельта разгромит их завтра.
И не нужно потом пенять на травмы. Это вопросы к Зидану, что он как Анчелотти в своё время загнал команду, а к весне ее рвали все подряд и травмы сыпались.
__
Арбитры.
__
Арбитры.
Начо, Варан, Рамос, Куэнтрао
Иско, Кроос, Каземиро
Асенсио, Мората, Васкес
__
Арбитры.
Сельта разгромит их завтра.
И не нужно потом пенять на травмы. Это вопросы к Зидану, что он как Анчелотти в своё время загнал команду, а к весне ее рвали все подряд и травмы сыпались.