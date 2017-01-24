«Палермо» остался без главного тренера

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини покинул свой пост. При этом некоторые источники сообщают, что его уволил президент клуба Маурицио Дзампарини, а по информации других СМИ, Корини ушел сам, не дожидаясь увольнения. Таким образом, это будет уже третья смена тренера в клубе с момента начала сезона. Корини возглавил «Палермо» в самом конце ноября, но не продержался на своем посту и двух месяцев. Имя нового рулевого пока не сообщается.

«Розово-черные» занимают место в зоне вылета, от спасительной строчки их отделяет 11 очков.