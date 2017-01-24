Центр подготовки игроков «Томи» на грани закрытия
Сегодня, 16:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Центр подготовки игроков «Томи», в котором занимаются почти 300 детей, на грани закрытия из-за тяжелой финансовой ситуации. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Центр пока функционирует, но находится под угрозой закрытия. Клуб на протяжении нескольких месяцев не платит зарплату тренерам, при этом она у них не сказать что большая - 20-25 тысяч рублей. Нет денег на оплату залов для занятий, кредиторы все чаще высказывают недовольство, у команд нет возможности выезжать и участвовать в соревнованиях. Родители ребят переживают, но пока руководство клуба молчит».
Содержание центра обходится клубу в 30 млн рублей в год.
Директор центра Александр Пичугин отказался обсуждать сложившуюся ситуацию.
Другие материалы по теме:
15:17 Официально Крупин покинул должность генерального директора «Ростова» 4
12:44 Видео Глушаков взял интервью у пресс-атташе «Спартака» 21
Вчера
12:31 Джафар не подошел ЦСКА 67
Станислав Горин
Нет форварда, на сборах Семин вынужден выставлять команду центрхавов с пониманием, что резервы исчерпаны. На «Соккер.ру» - о незавидном положении железнодорожников.
Или войдите через