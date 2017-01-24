«Гранада» арендовала у «Боруссии» Адриана Рамоса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Боруссия Д, Гранада, Рамос Адриан
Сегодня, 16:28 | Источник: ФК "Гранада" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос вторую часть этого сезона проведет в «Гранаде». Испанский клуб до лета арендовал 31-летнего колумбийца. По слухам, после вояжа в Испанию Рамос перейдет в китайский «Чунцин Лифань».
В этом сезоне он провел 7 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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