«Гранада» арендовала у «Боруссии» Адриана Рамоса

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос вторую часть этого сезона проведет в «Гранаде». Испанский клуб до лета арендовал 31-летнего колумбийца. По слухам, после вояжа в Испанию Рамос перейдет в китайский «Чунцин Лифань».

В этом сезоне он провел 7 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.