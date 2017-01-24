Рейтинг@Mail.ru

Мончи: «Хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья
Сегодня, 17:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не исключает, что покинет испанский клуб в будущем, но пока не сообщает, когда это случится:

«Я хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе.

Я хочу пожить в двух разных странах: Франции и Италии, но пока у меня нет конкретной причины покидать „Севилью“ и нет конкретной даты для этого.

Когда я увижу, что условия верны для того, чтобы покинуть клуб, в котором я провел 30 лет, я уйду».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:42 Монтелла: «Ньянг раздумывает над уходом из „Милана“» 0
12:35 Гуллит: «Странно видеть в Серии А пустые стадионы» 25
00:32 Умтити: «Лаказетт уйдёт из „Лиона“, чтобы прогрессировать» 6
Вчера
23:25 Деулофеу: «„Милан“ - это самый великий клуб в Италии» 11
22:35 Раньери: «Прошлый сезон был фантастикой, нынешний - реальность» 10
22:27 Симеоне: «У „Севильи“ есть большое преимущество в борьбе за 3-е место в чемпионате» 5
22:07 Президент «Севильи»: «Рамосу следует играть, а не советовать мне, как я должен себя вести» 20
21:33 Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“» 11
20:53 Фото Сколари: «Неймар уже начал свергать Месси с трона» 166
20:08 Клопп: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Джеррарду стать хорошим тренером» 8
все материалы по этой теме
Турниры