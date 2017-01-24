Мончи: «Хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе»
Сегодня, 17:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не исключает, что покинет испанский клуб в будущем, но пока не сообщает, когда это случится:
«Я хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе.
Я хочу пожить в двух разных странах: Франции и Италии, но пока у меня нет конкретной причины покидать „Севилью“ и нет конкретной даты для этого.
Когда я увижу, что условия верны для того, чтобы покинуть клуб, в котором я провел 30 лет, я уйду».
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