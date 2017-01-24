Мончи: «Хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не исключает, что покинет испанский клуб в будущем, но пока не сообщает, когда это случится:

«Я хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе.

Я хочу пожить в двух разных странах: Франции и Италии, но пока у меня нет конкретной причины покидать „Севилью“ и нет конкретной даты для этого.

Когда я увижу, что условия верны для того, чтобы покинуть клуб, в котором я провел 30 лет, я уйду».