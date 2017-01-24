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Конде: «95%, что „Амкар“ займёт 4-5 место по итогам чемпионата»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Амкар, Конде Секу
Сегодня, 17:22 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Амкара» Секу Конде уверен в том, что пермский клуб сумеет завершить сезон в зоне еврокубков:

«Я ожидаю, во второй части сезона нам будет тяжело. Но у нас проходят отличные сборы, мы подойдем к играм в хорошей готовности.

Как сложится в итоге, никто не знает. Но мое мнение – 95%, что мы займем 4-5 место по итогам чемпионата, так как „Амкар“ должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это».

Добавим, что на данный момент команда Гаджи Гаджиева занимает 6-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 27 очков.

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