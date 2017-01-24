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Монтелла: «Ньянг раздумывает над уходом из „Милана“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Монтелла Винченцо , Ньянг М'Байе
Сегодня, 17:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался, что нападающий «россонери» М'Байе Ньянг может покинуть клуб в ближайшем будущем:

«По правде говоря, Ньянг раздумывает над сменой клубной прописки.

Я не буду включать его в заявку, чтобы он мог спокойно определиться со своим будущим. У него были свои взлеты и падения, но в заявку он попадал всегда. Ему нужно кое-что улучшить. Мы пытались и в какой-то момент были довольны результатами, и я говорю не о технических аспектах.

Но он достиг определенного уровня, а потом перестал прогрессировать. Не знаю, что послужило причиной, да и не хочу об этом говорить. Мне не понравилось, с каким настроем он вышел на замену в матче с „Торино“, он и сам согласился с этим. В прошлом он старался больше, что и сам признал.

Если он останется в клубе, то получит свой шанс еще. Если же уйдет, то надеюсь, что он преуспеет».

Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить игроку новый контракт.

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