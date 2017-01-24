На «Олд Траффорд» появятся 300 новых мест для людей с ограниченными возможностями

«Олд Траффорд» - домашний стадион «Манчестер Юнайтед», подвергнется некоторым изменениям.

На арене появятся 300 дополнительных мест для людей с ограниченными возможностями.

Переоборудование стадиона завершится к августу 2017 года. В результате изменений 2600 владельцев клубных абонементов МЮ будут пересажены на другие места.

Также сообщается, что после всех работ вместимость «Олд Траффорд» уменьшится до 73 300 болельщиков.