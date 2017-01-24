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Неймар: «Бразилия сделает всё возможное, чтобы победить на чемпионате мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Бразилия, Неймар
Сегодня, 18:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий сборной Бразилии Неймар вспомнил о победе «селесао» на Олимпиаде-2016, а также надеется победить на чемпионате мира-2018:

«Шанс выиграть титул со сборной был уникальным для меня и других игроков команды. Надевать футболку сборной Бразилии - особенное чувство.

Все было очень эмоционально, болельщики, голы, забитый под завязку стадион „Маракана“ и, конечно же, серия пенальти.

Бразилии была нужна эта победа, чтобы возродить уверенность в себе, потому победа на Олимпиаде пришлась как нельзя кстати.

Сделаем все возможное, чтобы победить на чемпионате мира. Это станет для нас осуществлением мечты».

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