Неймар: «Бразилия сделает всё возможное, чтобы победить на чемпионате мира»

Нападающий сборной Бразилии Неймар вспомнил о победе «селесао» на Олимпиаде-2016, а также надеется победить на чемпионате мира-2018:

«Шанс выиграть титул со сборной был уникальным для меня и других игроков команды. Надевать футболку сборной Бразилии - особенное чувство.

Все было очень эмоционально, болельщики, голы, забитый под завязку стадион „Маракана“ и, конечно же, серия пенальти.

Бразилии была нужна эта победа, чтобы возродить уверенность в себе, потому победа на Олимпиаде пришлась как нельзя кстати.

Сделаем все возможное, чтобы победить на чемпионате мира. Это станет для нас осуществлением мечты».