Пирес: «Разговаривал с Санчесом. Он не думает о новом контракте, просто хочет играть»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес выразил надежду на то, что нападающий Алексис Санчес продлит контракт с «канонирами»:

«На прошлой неделе я разговаривал с Санчесом и спросил его о продлении контракта с „Арсеналом“. Он ответил, что не знает, что он думает лишь о выступлениях на поле.

Его не интересует эта тема. Он не знает, что случится, он просто хочет играть и получать удовольствие.

Надеюсь, он продлит контракт с „канонирами“, ведь Алексис - чудесный игрок. Это двигатель команды. Надеюсь, он останется в клубе навсегда».