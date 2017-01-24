Пирес: «Разговаривал с Санчесом. Он не думает о новом контракте, просто хочет играть»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Пирес Робер, Санчес Алексис
Сегодня, 18:48 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес выразил надежду на то, что нападающий Алексис Санчес продлит контракт с «канонирами»:
«На прошлой неделе я разговаривал с Санчесом и спросил его о продлении контракта с „Арсеналом“. Он ответил, что не знает, что он думает лишь о выступлениях на поле.
Его не интересует эта тема. Он не знает, что случится, он просто хочет играть и получать удовольствие.
Надеюсь, он продлит контракт с „канонирами“, ведь Алексис - чудесный игрок. Это двигатель команды. Надеюсь, он останется в клубе навсегда».
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