Гранит Джака задержан, игрока «Арсенала» допрашивает полиция

Лондонская полиция допрашивает полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.

Хавбека обвиняют в оскорблении персонала аэропорта Хитроу. Джака провожал своего друга, однако того не пропустили на рейс в Германию, после того как он опоздал на посадку.

По словам очевидцев, 24-летний игрок на немецком оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве, после чего в дело вмешалались служба охраны и полиция.

Сообщается, что Джака отрицает свою вину.

Примечательно, что накануне игрок получил красную карточку в матче Премьер-Лиги, после чего главный тренер «канониров» Арсен Венгер раскритиковал игрока за отсутствие дисциплины.