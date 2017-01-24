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Гранит Джака задержан, игрока «Арсенала» допрашивает полиция

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Происшествия, Арсенал, Джака Гранит
Сегодня, 18:59 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Лондонская полиция допрашивает полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.

Хавбека обвиняют в оскорблении персонала аэропорта Хитроу. Джака провожал своего друга, однако того не пропустили на рейс в Германию, после того как он опоздал на посадку.

По словам очевидцев, 24-летний игрок на немецком оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве, после чего в дело вмешалались служба охраны и полиция.

Сообщается, что Джака отрицает свою вину.

Примечательно, что накануне игрок получил красную карточку в матче Премьер-Лиги, после чего главный тренер «канониров» Арсен Венгер раскритиковал игрока за отсутствие дисциплины.

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