Гранит Джака задержан, игрока «Арсенала» допрашивает полиция
Сегодня, 18:59 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Лондонская полиция допрашивает полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.
Хавбека обвиняют в оскорблении персонала аэропорта Хитроу. Джака провожал своего друга, однако того не пропустили на рейс в Германию, после того как он опоздал на посадку.
По словам очевидцев, 24-летний игрок на немецком оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве, после чего в дело вмешалались служба охраны и полиция.
Сообщается, что Джака отрицает свою вину.
Примечательно, что накануне игрок получил красную карточку в матче Премьер-Лиги, после чего главный тренер «канониров» Арсен Венгер раскритиковал игрока за отсутствие дисциплины.
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