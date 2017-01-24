«Марсель» претендует на Эвра

Французский защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может продолжить карьеру на родине.

Сообщается, что «Марсель» предлагает 35-летнему игроку контракт сроком на 18 месяцев.

По информации источника, Эвра взял время на размышление, однако отмечается, что «Ювентус» не будет препятствовать уходу игрока.

Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Лион».