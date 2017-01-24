«Марсель» претендует на Эвра
Сегодня, 19:58 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Французский защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может продолжить карьеру на родине.
Сообщается, что «Марсель» предлагает 35-летнему игроку контракт сроком на 18 месяцев.
По информации источника, Эвра взял время на размышление, однако отмечается, что «Ювентус» не будет препятствовать уходу игрока.
Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Лион».
Другие материалы по теме:
12:25 Слухи «Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу 1
11:29 Слухи Фото «Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту 13
11:18 Слухи «Тоттенхэм» может перехватить у «Зенита» Раноккию 21
09:49 Слухи Бенатиа не нужен «Баварии» 16
05:49 Слухи Папа Гуйе может продолжить карьеру в «Актобе» 7
02:48 Слухи «Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ 2
Вчера
Или войдите через