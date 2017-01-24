Рейтинг@Mail.ru

«Марсель» претендует на Эвра

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Марсель, Эвра Патрис
Сегодня, 19:58 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Французский защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может продолжить карьеру на родине.

Сообщается, что «Марсель» предлагает 35-летнему игроку контракт сроком на 18 месяцев.

По информации источника, Эвра взял время на размышление, однако отмечается, что «Ювентус» не будет препятствовать уходу игрока.

Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Лион».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:30 Слухи «Атлетико» следит за хавбеками дортмундской «Боруссии» и «Спортинга» 3
12:25 Слухи «Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу 1
11:29 Слухи Фото «Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту 13
11:18 Слухи «Тоттенхэм» может перехватить у «Зенита» Раноккию 21
10:42 Слухи «Саутгемптон» не может договориться с «Наполи» по Габбьядини 1
09:49 Слухи Бенатиа не нужен «Баварии» 16
05:49 Слухи Папа Гуйе может продолжить карьеру в «Актобе» 7
02:48 Слухи «Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ 2
00:09 Слухи «Лестер» отклонил предложение «Алавеса» по покупке Ульоа 1
Вчера
22:43 Слухи Источник: «Нападающий „Эльфсборга“ Клаессон продолжит карьеру в „Краснодаре“» 3
все материалы по этой теме
Турниры