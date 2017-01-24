Агент: «У Оздоева нет тяги обязательно уйти из „Рубина“»

Анзор Гаргаев - агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, дал понять, что его клиент вовсе не обязательно сменит клубную прописку этой зимой:

«У Оздоева нет тяги обязательно уйти из „Рубина“. У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт».