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Агент: «У Оздоева нет тяги обязательно уйти из „Рубина“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин, Оздоев Магомед
Сегодня, 20:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Анзор Гаргаев - агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, дал понять, что его клиент вовсе не обязательно сменит клубную прописку этой зимой:

«У Оздоева нет тяги обязательно уйти из „Рубина“. У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт».

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