Эль-Ненни: «Хочу стать легендой „Арсенала“, как Анри»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни намерен оставить свой след в истории лондонского клуба:

«Я хочу стать легендой этого клуба. Как Тьерри Анри.

Ну, не совсем, как он. Я ведь другая личность, у меня свой характер. Хочу отличаться от всех, кто был до меня.

Но с тех пор, как я оказался в „Арсенале“, я всегда держу это в уме. Я хотел стать легендой „Арсенала“».