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Эль-Ненни: «Хочу стать легендой „Арсенала“, как Анри»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Эль-Ненни Мохамед, Анри Тьерри
Сегодня, 20:25 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни намерен оставить свой след в истории лондонского клуба:

«Я хочу стать легендой этого клуба. Как Тьерри Анри.

Ну, не совсем, как он. Я ведь другая личность, у меня свой характер. Хочу отличаться от всех, кто был до меня.

Но с тех пор, как я оказался в „Арсенале“, я всегда держу это в уме. Я хотел стать легендой „Арсенала“».

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