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«Бавария» презентовала «Ингольштадту» фургон сосисок за победу над «РБ Лейпциг»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Бавария, Ингольштадт, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 20:34 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге - человек слова.

Ранее Румменигге пообещал «Ингольштадту» приз, если клуб обыграет «РБ Лейпциг», который к тому моменту шел на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Лилии» справились с поставленной задачей.

Сегодня Румменигге посетил офис «Ингольштадта», чтобы презентовать клубу целый фургон сосисок.

Кроме того, «Бавария» пообещала аналогичный приз каждой команде, которая обыграет «РБ Лейпциг» до конца сезона.

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