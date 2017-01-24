«Бавария» презентовала «Ингольштадту» фургон сосисок за победу над «РБ Лейпциг»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Бавария, Ингольштадт, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 20:34 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге - человек слова.
Ранее Румменигге пообещал «Ингольштадту» приз, если клуб обыграет «РБ Лейпциг», который к тому моменту шел на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Лилии» справились с поставленной задачей.
Сегодня Румменигге посетил офис «Ингольштадта», чтобы презентовать клубу целый фургон сосисок.
Кроме того, «Бавария» пообещала аналогичный приз каждой команде, которая обыграет «РБ Лейпциг» до конца сезона.
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