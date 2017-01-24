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Бушманов возглавил молодёжную сборную России

Соккер.Ру // Отставки и назначения, Россия (до 21), Бушманов Евгений
Сегодня, 20:42 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба РФС сообщает о том, что бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов назначен старшим тренером молодежной сборной России.

Специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 15 июля 2019 года. 

Бушманов прокомментировал свое назначение:

«Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. 

Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию Евро-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского „Спартака“, в структуре которого я работал со второй командой».

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