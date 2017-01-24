Рейтинг@Mail.ru

Дмитрий Гунько - главный тренер «Спартака-2»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Отставки и назначения, Спартак-2, Гунько Дмитрий
Сегодня, 20:50 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что пост главного тренера «Спартака-2», ставший вакантным после того, как бывший наставник команды Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России, занял Дмитрий Гунько.

«Во второй команде „Спартака“ и дубле красно-белых произошли перемены. Сегодня ФК „Спартак-Москва“ и Евгений Бушманов расторгли трудовой договор по соглашению сторон в связи с тем, что 45-летний специалист возглавил молодежную сборную России. Вместе с ним клуб покинули тренеры Андрей Коновалов и Василий Кузнецов, которые присоединятся к работе с лучшими российскими футболистами до 21 года, а также начальник команды Юрий Бавыкин. Тренер по физподготовке Александр Зайченко со вторника начнет заниматься со спартаковскими дублерами. 

Завтра к обязанностям главного тренера „Спартака-2“ приступит Дмитрий Гунько, до сегодняшнего дня руководивший молодежным составом „Спартака“. В тренерский штаб 40-летнего специалиста войдут помогавшие ему в дубле Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в „Спартаке-2“ займет Сергей Гуменный», — говорится в заявлении на сайте «красно-белых».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:53
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:52
ответ пользователю KAFA2525 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:32
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:23
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:15, редактировал Сегодня 21:15
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:07
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:03
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 20:57, редактировал Сегодня 21:17
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 20:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:54
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:42 Официально Бушманов возглавил молодёжную сборную России 21
18:02 Официально Фото Саид Абдулаев - новый генеральный директор «Анжи» 12
00:18 Официально Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи» 4
Вчера
18:11 Голубин возглавит селекционную службу «Динамо» 4
18 января 2017
19:31 Официально Фото Новым главным тренером хихонского «Спортинга» стал Руби 2
00:42 Официально Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера команды Абелардо 4
15 января 2017
20:37 Официально Кучук возглавил «Сталь» 33
14 января 2017
09:28 Зико покинул пост главного тренера «Гоа» 6
13 января 2017
20:31 «Барселона» уволила Гратакоса за слова о Месси 377
11 января 2017
06:32 Официально Воро Гонсалес будет возглавлять «Валенсию» до конца сезона 9
все материалы по этой теме
Турниры