Дмитрий Гунько - главный тренер «Спартака-2»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что пост главного тренера «Спартака-2», ставший вакантным после того, как бывший наставник команды Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России, занял Дмитрий Гунько.

«Во второй команде „Спартака“ и дубле красно-белых произошли перемены. Сегодня ФК „Спартак-Москва“ и Евгений Бушманов расторгли трудовой договор по соглашению сторон в связи с тем, что 45-летний специалист возглавил молодежную сборную России. Вместе с ним клуб покинули тренеры Андрей Коновалов и Василий Кузнецов, которые присоединятся к работе с лучшими российскими футболистами до 21 года, а также начальник команды Юрий Бавыкин. Тренер по физподготовке Александр Зайченко со вторника начнет заниматься со спартаковскими дублерами.

Завтра к обязанностям главного тренера „Спартака-2“ приступит Дмитрий Гунько, до сегодняшнего дня руководивший молодежным составом „Спартака“. В тренерский штаб 40-летнего специалиста войдут помогавшие ему в дубле Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в „Спартаке-2“ займет Сергей Гуменный», — говорится в заявлении на сайте «красно-белых».