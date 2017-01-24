Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС
Сегодня, 21:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что новым главой судейского комитета Российского футбольного союза назначен Андрей Бутенко - судья международной категории, почетный судья России:
«Бутенко назначен главой судейского комитета».
Ранее данный пост занимал Николай Левников, который занимает пост руководителя судейского департамента Федерации футбола Казахстана.
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