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Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС
Сегодня, 21:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что новым главой судейского комитета Российского футбольного союза назначен Андрей Бутенко - судья международной категории, почетный судья России:

«Бутенко назначен главой судейского комитета».

Ранее данный пост занимал Николай Левников, который занимает пост руководителя судейского департамента Федерации футбола Казахстана.

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