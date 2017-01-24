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«Милан» не будет продавать Ньянга, клуб рассмотрит только предложения об аренде игрока

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Дженоа, Ньянг М'Байе
Сегодня, 21:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Милан» не намерен продавать своего нападающего М'Байе Ньянга.

Сообщается, что «россонери» еще не разочаровались в футболисте и будут рассматривать только варианты с  арендой игрока в другой клуб.

По слухам, форвардом интересуются «Дженоа» и клубы АПЛ.

При этом «Милан» предпочтет не просто отдать Ньянга в аренду, а устроить размен арендами до конца сезона и получить в свое распоряжение другого нападающего.

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