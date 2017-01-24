«Милан» не будет продавать Ньянга, клуб рассмотрит только предложения об аренде игрока
Сегодня, 21:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Милан» не намерен продавать своего нападающего М'Байе Ньянга.
Сообщается, что «россонери» еще не разочаровались в футболисте и будут рассматривать только варианты с арендой игрока в другой клуб.
По слухам, форвардом интересуются «Дженоа» и клубы АПЛ.
При этом «Милан» предпочтет не просто отдать Ньянга в аренду, а устроить размен арендами до конца сезона и получить в свое распоряжение другого нападающего.
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