«Милан» не будет продавать Ньянга, клуб рассмотрит только предложения об аренде игрока

«Милан» не намерен продавать своего нападающего М'Байе Ньянга.

Сообщается, что «россонери» еще не разочаровались в футболисте и будут рассматривать только варианты с арендой игрока в другой клуб.

По слухам, форвардом интересуются «Дженоа» и клубы АПЛ.

При этом «Милан» предпочтет не просто отдать Ньянга в аренду, а устроить размен арендами до конца сезона и получить в свое распоряжение другого нападающего.