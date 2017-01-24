Луис Эрнандес сменил «Лестер» на «Малагу»

«Малага» объявила о подписании защитника «Лестер Сити» Луиса Эрнандеса.

27-летний игрок заключил с испанским клубом трехлетнее трудовое соглашение.

Эрнандес будет выступать за «анчоусов» под 24-м номером.

Ранее «Малага» подписала свободного агента Мартина Демикелиса.