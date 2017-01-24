Луис Эрнандес сменил «Лестер» на «Малагу»
Сегодня, 21:56 | Источник: ФК "Малага" | Редакция: Антон Белюсь
«Малага» объявила о подписании защитника «Лестер Сити» Луиса Эрнандеса.
27-летний игрок заключил с испанским клубом трехлетнее трудовое соглашение.
Эрнандес будет выступать за «анчоусов» под 24-м номером.
Ранее «Малага» подписала свободного агента Мартина Демикелиса.
Другие материалы по теме:
15:40 Официально Фото Лескотт - игрок «Сандерленда» 8
09:28 Официально Бодмер - игрок «Генгама» 1
04:57 Официально Форвард «Вольфсбурга» Бруно Энрике перейдет в «Сантос» 2
01:20 Официально Фото Вратарь сборной Алжира Раис М'Боли подписал контракт с «Ренном» 0
Вчера
13:45 Фото Дортмундская «Боруссия» подписала Исака 30
22 января 2017
13:57 Официально Фото «Вест Хэм» подписал игрока юношеской сборной Англии 3
21 января 2017
08:28 Официально Иваншиц перебрался в «Викторию» 0
00:47 Официально «Сток Сити» закрыл сделку по Бераино 4
00:08 Официально Фото Фонте перешел в «Вест Хэм» 6
Или войдите через