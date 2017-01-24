Хавбек «Терека» Мирзов интересен «Локомотиву»

Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов попал в сферу трансферных интересов «Локомотива».

В нынешнем сезоне РФПЛ 23-летний хавбек 6 раз появлялся на поле в форме грозненского клуба, однако результативными действиями не отметился.