Хавбек «Терека» Мирзов интересен «Локомотиву»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Терек, Мирзов Резиуан
Сегодня, 22:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов попал в сферу трансферных интересов «Локомотива».
В нынешнем сезоне РФПЛ 23-летний хавбек 6 раз появлялся на поле в форме грозненского клуба, однако результативными действиями не отметился.
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