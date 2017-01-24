Фергюсон: «Не думаю, что кто-то сможет побить рекорд Руни»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал рекорд Уэйна Руни, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов»:

«Рекорд Чарльтона держался 44 года. Когда Руни переходил в МЮ, я и представить не мог, что кто-то может побить рекорд сэра Бобби.

Поэтому его достижение невероятно. А то, что он провел за „Юнайтед“ на игр 200 меньше, чем Чарльтон, делает это достижение еще более впечатляющим.

Не думаю, что кто-то сможет перекрыть показатели Руни. Не могу сказать, что это не произойдет никогда, так как зарекаться не стоит, но если вы посмотрите на современный футбол, то увидите, что МЮ - один из немногих клубов, который может сохранять игроков более 10 лет».