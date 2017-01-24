Симеоне: «Гризманн не сыграет с „Эйбаром“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне решил поберечь нападающего Антуана Гризманна, не включив того в заявку на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против «Эйбара». Напомним, что в первом поединке между командами «матрасники» обеспечили себе серьезный задел, победив со счетом 3:0.

«Гризманн не отправится с нами на матч. Во вторник ему был предоставлен выходной, поэтому в среду он будет тренироваться в Мадриде.

„Эйбар“ - подкованная команда, у которой всегда есть четкое понимание того, как они будут играть. Поэтому нам нужно быть сильными и сыграть с привычной энергией».