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Симеоне: «Гризманн не сыграет с „Эйбаром“»

Матч: ЭйбарЭйбар-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Завтра, 21:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего , Гризманн Антуан
Сегодня, 23:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне решил поберечь нападающего Антуана Гризманна, не включив того в заявку на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против «Эйбара». Напомним, что в первом поединке между командами «матрасники» обеспечили себе серьезный задел, победив со счетом 3:0.

«Гризманн не отправится с нами на матч. Во вторник ему был предоставлен выходной, поэтому в среду он будет тренироваться в Мадриде.

„Эйбар“ - подкованная команда, у которой всегда есть четкое понимание того, как они будут играть. Поэтому нам нужно быть сильными и сыграть с привычной энергией».

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