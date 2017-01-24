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ЦСКА сделал «Эшторилу» предложение по трансферу 20-летнего хавбека

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Эшторил, Индио Матеус
Сегодня, 23:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Антон Белюсь

Руководство ЦСКА хочет видеть в составе команды полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.

По информации источника, «красно-синие» уже успели сделать предложение португальскому клубу по покупке 20-летнего хавбека. Сообщается, что «армейцы» готовы заплатить за игрока 3.5 млн евро.

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