ЦСКА сделал «Эшторилу» предложение по трансферу 20-летнего хавбека

Руководство ЦСКА хочет видеть в составе команды полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.

По информации источника, «красно-синие» уже успели сделать предложение португальскому клубу по покупке 20-летнего хавбека. Сообщается, что «армейцы» готовы заплатить за игрока 3.5 млн евро.