ЦСКА сделал «Эшторилу» предложение по трансферу 20-летнего хавбека
Сегодня, 23:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Антон Белюсь
Руководство ЦСКА хочет видеть в составе команды полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.
По информации источника, «красно-синие» уже успели сделать предложение португальскому клубу по покупке 20-летнего хавбека. Сообщается, что «армейцы» готовы заплатить за игрока 3.5 млн евро.
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Давай, не занудничай.
А че делать,футбола то до марта ждать !
Всё шуткуешь?
Как дела?