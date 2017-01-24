Гастон Силва: «Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду»

Защитник «Гранады» и сборной Уругвая Гастон Силва считает, что его напарник по национальной команде Луис Суарес, отмечающий сегодня свое 30-летие, не получает должного признания со стороны СМИ и болельщиков:

«Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду.

Это один из лучших форвардов мире, и он заслуживает всего хорошего и как человек, и как игрок».