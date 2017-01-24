Гастон Силва: «Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Гранада, Уругвай, Суарес Луис, Силва Гастон
Сегодня, 23:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Гранады» и сборной Уругвая Гастон Силва считает, что его напарник по национальной команде Луис Суарес, отмечающий сегодня свое 30-летие, не получает должного признания со стороны СМИ и болельщиков:
«Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду.
Это один из лучших форвардов мире, и он заслуживает всего хорошего и как человек, и как игрок».
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