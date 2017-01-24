Рейтинг@Mail.ru

Гастон Силва: «Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Гранада, Уругвай, Суарес Луис, Силва Гастон
Сегодня, 23:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Гранады» и сборной Уругвая Гастон Силва считает, что его напарник по национальной команде Луис Суарес, отмечающий сегодня свое 30-летие, не получает должного признания со стороны СМИ и болельщиков:

«Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду.

Это один из лучших форвардов мире, и он заслуживает всего хорошего и как человек, и как игрок».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:11 Симеоне: «Гризманн не сыграет с „Эйбаром“» 1
23:03 Фергюсон: «Не думаю, что кто-то сможет побить рекорд Руни» 4
20:25 Эль-Ненни: «Хочу стать легендой „Арсенала“, как Анри» 5
19:41 Зидан: «У Хамеса переутомление мышц правой ноги» 14
18:48 Пирес: «Разговаривал с Санчесом. Он не думает о новом контракте, просто хочет играть» 6
18:39 Неймар: «Бразилия сделает всё возможное, чтобы победить на чемпионате мира» 25
18:28 Зидан: «Послушать, что говорят о нас, - покажется, что „Реал“ идёт на последнем месте» 60
17:42 Монтелла: «Ньянг раздумывает над уходом из „Милана“» 4
17:15 Мончи: «Хочу проверить, смогу ли я добиться того же, что и в „Севилье“, в другом клубе» 2
13:54 Фото Каталонское издание насчитало у «Реала» 8 лишних очков из-за ошибок судей 267
все материалы по этой теме
Турниры