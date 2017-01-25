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Фердинанд: «Предпочёл бы китайскую Суперлигу переезду в клуб МЛС»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Фердинанд Рио
Сегодня, 00:06 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что на месте нынешних игроков между переездом в Китай и США или Канаду выбрал бы продолжение карьеры в Поднебесной:

«МЛС или китайская Суперлига? Китайская Суперлига. Мне нравится восточная культура. Не скажу, что мне не нравится американская культура, но я получил огромное удовольствие, побывав в Азии».

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