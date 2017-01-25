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Глушаков: «Китай? Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 00:17 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Все на матч» дал понять, что его не прельщает переход в один из клубов китайской Суперлиги:

«Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья».

Ранее полузащитник рассказал, что в конце прошлого года агенты спрашивали у него о желании поехать в Китай.

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