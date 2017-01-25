Глушаков: «Китай? Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья»
Сегодня, 00:17 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Все на матч» дал понять, что его не прельщает переход в один из клубов китайской Суперлиги:
«Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья».
Ранее полузащитник рассказал, что в конце прошлого года агенты спрашивали у него о желании поехать в Китай.
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