Глушаков: «Китай? Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Все на матч» дал понять, что его не прельщает переход в один из клубов китайской Суперлиги:

«Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо - тут борщ, „Спартак“ и семья».

Ранее полузащитник рассказал, что в конце прошлого года агенты спрашивали у него о желании поехать в Китай.