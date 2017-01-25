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Мичел: «Никогда бы не отправил „Барселоне“ своё резюме, разве что в День всех святых»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Мичел, Ракитич Иван
Сегодня, 00:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший игрок «Реала» и экс-тренер «Севильи» Мичел заявил, что никогда не будет работать в «Барселоне», однако призывает своего бывшего подопечного Ивана Ракитича продлить контракт с каталонским клубом:

«Я бы никогда не отправил „Барселоне“ свое резюме, разве что в День всех святых. Это не пошло бы на пользу ни одной из сторон.

Что касается Ракитича, то думаю, что он останется в „Барселоне“ и не совершит ошибку, покинув клуб.

Ракитич - отличный 12-й игрок, ведь если вы не можете на кого-то рассчитывать, то к вашим услугам футболист, который может сыграть на позиции десятки, опорника, на правом или левом фланге полузащиты.

Когда я тренировал „Олимпиакос“, то разговаривал с Луисом Энрике и сказал ему, что „Барселона“ сделала отличное приобретение, подписав Ракитича».

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