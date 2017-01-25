Фергюсон: «Моуриньо проделал в МЮ отличную работу»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал работу Жозе Моуриньо на посту главного тренера «красных дьяволов»:

«Думаю, Моуриньо проделал отличную работу. Команда играет очень хорошо, при этом Жозе часто не везло. У МЮ было 6 ничьих со счетом 1:1, в которых они просто смяли соперника.

Если бы не все эти ничьи, МЮ сейчас бы вел борьбу с „Челси“. Моуриньо не везло, но ему нужно с этим смириться.

Сейчас же Жозе находит решения. В начале сезона был период, когда у него это не получалось, и верх брали эмоции. Но сейчас он спокоен и контролирует ситуацию».