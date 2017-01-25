Рейтинг@Mail.ru

Фергюсон: «Моуриньо проделал в МЮ отличную работу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Фергюсон Алекс , Моуриньо Жозе
Сегодня, 00:49 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал работу Жозе Моуриньо на посту главного  тренера «красных дьяволов»:

«Думаю, Моуриньо проделал отличную работу. Команда играет очень хорошо, при этом Жозе часто не везло. У МЮ было 6 ничьих со счетом 1:1, в которых они просто смяли соперника.

Если бы не все эти ничьи, МЮ сейчас бы вел борьбу с „Челси“. Моуриньо не везло, но ему нужно с этим смириться.

Сейчас же Жозе находит решения. В начале сезона был период, когда у него это не получалось, и верх брали эмоции. Но сейчас он спокоен и контролирует ситуацию».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:27 Мичел: «Никогда бы не отправил „Барселоне“ своё резюме, разве что в День всех святых» 2
00:06 Фердинанд: «Предпочёл бы китайскую Суперлигу переезду в клуб МЛС» 1
Вчера
23:38 Гастон Силва: «Суарес находится на одном уровне с Месси и Роналду» 18
23:11 Симеоне: «Гризманн не сыграет с „Эйбаром“» 1
23:03 Фергюсон: «Не думаю, что кто-то сможет побить рекорд Руни» 5
20:25 Эль-Ненни: «Хочу стать легендой „Арсенала“, как Анри» 5
19:41 Зидан: «У Хамеса переутомление мышц правой ноги» 16
18:48 Пирес: «Разговаривал с Санчесом. Он не думает о новом контракте, просто хочет играть» 6
18:39 Неймар: «Бразилия сделает всё возможное, чтобы победить на чемпионате мира» 25
18:28 Зидан: «Послушать, что говорят о нас, - покажется, что „Реал“ идёт на последнем месте» 61
все материалы по этой теме
Турниры