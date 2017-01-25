Мутко: «Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018»

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что на чемпионате мира 2018 года хотел бы видеть в составе сборной России полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина:

«Есть ли у Аршавина шанс сыграть на домашнем мундиале? Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за „Кайрат“, радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи».

Напомним, испанская газета Marca недавно включила 35-летнего хавбека «Кайрата» в топ-10 футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира.