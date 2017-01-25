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Источник: «Каррера недоволен физической формой и самоотдачей Мельгарехо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Мельгарехо Лоренцо, Каррера Массимо
Сегодня, 01:33 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

В «Спартаке» недовольный игрой парагвайского хавбека Лоренсо Мельгарехо. Тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой приняли решение дать игроку последний шанс проявить себя в «Спартаке». Вероятно, текущий сезон Мельгарехо завершит в столичном клубе, и уже по окончании сезона «Спартак» определится с будущим Мельгарехо. Об этом «Известиям» рассказал источник в московском клубе:

«Массимо Каррера предъявляет к своим футболистам высокие требования как на тренировках, так и в официальных матчах, однако ряд игроков не всегда отвечают этим запросам. В частности, это касается и Лоренсо Мельгарехо. Тренерский штаб красно-белых и лично Каррера недовольны физической формой и уровнем самоотдачи парагвайского футболиста. В ходе подготовки команды к старту второй части РФПЛ итальянский специалист рассчитывает увидеть со стороны Мельгарехо больше старания на тренировках и в товарищеских матчах.

Если полузащитник хорошо проявит себя во время сборов, то сможет рассчитывать на большее количество игровой практики в официальных матчах. Если же его уровень останется прежним, то, вероятнее всего, летом он покинет команду. Соответствующий разговор между тренером и игроком состоялся еще перед вылетом красно-белых на первый тренировочный сбор в ОАЭ».

В нынешнем сезоне РФПЛ на счету 26-летнего парагвайца 1 гол за 14 матчей, в 9 из которых он выходил на замену. Напомним, в начале января сообщалось, что в Мельгарехо заинтересован «Галатасарай».

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