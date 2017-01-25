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«Аталанта» отклонила все предложения по Кесси, и надеется продать его летом за 30 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Челси, ПСЖ, Кесси Франк
Сегодня, 02:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Аталанта» ответила отказом на предложения от «Челси» и ПСЖ по трансферу полузащитника Франка Кесси. Согласно источнику, руководство клуба ожидает, что стоимость 20-летнего ивуарийца еще возрастет, и поэтому они будут рассматривать возможность продажи игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, за хавбека было предложено около € 25 млн. Сообщается, что в итальянском клубе намерены выручить с продажи Кесси на 5 млн больше.

В текущем сезоне Серии A на счету Кесси 6 голов и 1 голевая передача за 16 матчей.

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