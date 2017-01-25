«Динамо» Киев поборется с «Краснодаром» за 19-летнего форварда «Перуджи» Дроле
Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Динамо К, Перуджа, Дроле Жан-Армель
Сегодня, 02:33 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный
Киевское «Динамо» и «Краснодар» сделали предложение «Перудже» по молодому нападающему Жану-Армелю Дроле.
Ранее сообщалось, что помимо «Краснодара» на 19-летнего ивуарийца претендуют также ПСВ и «Аякс».
В текущем сезоне Серии B Дроле появился на поле в 7 встречах, в 5 из которых выходил на замену, и результативными действиями не отметился.
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