«Динамо» Киев поборется с «Краснодаром» за 19-летнего форварда «Перуджи» Дроле

Киевское «Динамо» и «Краснодар» сделали предложение «Перудже» по молодому нападающему Жану-Армелю Дроле.

Ранее сообщалось, что помимо «Краснодара» на 19-летнего ивуарийца претендуют также ПСВ и «Аякс».

В текущем сезоне Серии B Дроле появился на поле в 7 встречах, в 5 из которых выходил на замену, и результативными действиями не отметился.