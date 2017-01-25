Мутко: «Несмотря на возраст, Игнашевич остается одним из лучших защитников в РФПЛ»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Россия, ЦСКА, Игнашевич Сергей, Мутко Виталий
Сегодня, 02:56 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пригодился бы сборной России:
«Есть ли шанс, что Игнашевич вернется в сборную? Все прекрасно знают, что это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной».
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил, что сборной придется искать «других Игнашевичей и Березуцких».
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