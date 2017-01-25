«Зенит» может обменять Кришито на Раноккию
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Интер, Раноккия Андреа, Кришито Доменико
Сегодня, 03:17 | Источник: passioneinter.com | Редакция: Павел Молочный
Как сообщает источник, «Зенит» может включить своего защитника Доменико Кришито в сделку по переходу игрока обороны «Интера» Андреа Раноккии. В прошлом месяце сообщалось, что «нерадзурри» заинтересованы в приобретении защитника петербургского клуба.
Напомним, что главным конкурентом «Зенита» в борьбе за 28-летнего Раноккию является лондонский «Тоттенхэм».
Другие материалы по теме:
Вчера
22:54 Слухи Хавбек «Терека» Мирзов интересен «Локомотиву» 4
02:11 Слухи Шишкин может перейти в «Краснодар» 9
23 января 2017
19:20 Слухи Марио Фернандес - на карандаше у «Милана» 33
14:02 Слухи Фото Китайские клубы интересуются Дзюбой 106
22 января 2017
Или войдите через