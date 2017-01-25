«Зенит» может обменять Кришито на Раноккию

Как сообщает источник, «Зенит» может включить своего защитника Доменико Кришито в сделку по переходу игрока обороны «Интера» Андреа Раноккии. В прошлом месяце сообщалось, что «нерадзурри» заинтересованы в приобретении защитника петербургского клуба.

Напомним, что главным конкурентом «Зенита» в борьбе за 28-летнего Раноккию является лондонский «Тоттенхэм».