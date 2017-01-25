«Марсель» близок к подписанию Эвра

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра в ближайшие дни может подписать контракт с «Марселем» до июня 2018 года. Согласно источнику, клубы близки к согласованию трансфера. Также сообщается, что агент 35-летнего француза Федерико Пасторелло прибыл в Марсель для обсуждения деталей личного контракта своего клиента.