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«Марсель» близок к подписанию Эвра

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 03:49 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра в ближайшие дни может подписать контракт с «Марселем» до июня 2018 года. Согласно источнику, клубы близки к согласованию трансфера. Также сообщается, что агент 35-летнего француза Федерико Пасторелло прибыл в Марсель для обсуждения деталей личного контракта своего клиента.

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