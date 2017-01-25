«Марсель» близок к подписанию Эвра
Сегодня, 03:49 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра в ближайшие дни может подписать контракт с «Марселем» до июня 2018 года. Согласно источнику, клубы близки к согласованию трансфера. Также сообщается, что агент 35-летнего француза Федерико Пасторелло прибыл в Марсель для обсуждения деталей личного контракта своего клиента.
Другие материалы по теме:
04:20 Слухи «Интер» нацелился на защитника «Атлетико» Врсалько 0
02:14 Слухи «Аталанта» отклонила все предложения по Кесси, и надеется продать его летом за 30 млн евро 1
Вчера
21:01 Слухи «Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако 72
19:58 Слухи «Марсель» претендует на Эвра 1
12:25 Слухи «Вест Хэм» снова улучшит предложение по Снодграссу 1
11:29 Слухи Фото «Ливерпуль» ведет переговоры с Коутиньо по новому контракту 13
11:18 Слухи «Тоттенхэм» может перехватить у «Зенита» Раноккию 21
Или войдите через